Addio! La notizia è appena arrivata

Notizia in breve

È morta a 75 anni Zeudi Araya, attrice e produttrice cinematografica. Durante gli anni Settanta, è diventata una delle figure più note nel cinema erotico italiano. La sua carriera ha incluso numerosi ruoli nel settore e ha raggiunto una certa popolarità nel periodo. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata recentemente.