Addio! La notizia è appena arrivata
È morta a 75 anni Zeudi Araya, attrice e produttrice cinematografica. Durante gli anni Settanta, è diventata una delle figure più note nel cinema erotico italiano. La sua carriera ha incluso numerosi ruoli nel settore e ha raggiunto una certa popolarità nel periodo. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata recentemente.
Si è spenta all’età di 75 anni Zeudi Araya, attrice e produttrice cinematografica che negli anni Settanta divenne uno dei volti più popolari del cinema erotico italiano. La notizia della morte, avvenuta il 24 maggio nella sua abitazione dopo una lunga malattia, è stata resa nota dal figlio Michelangelo Spano. Nata il 10 febbraio 1951 a Decamerè, in Eritrea, Araya arrivò in Italia all’inizio degli anni Settanta, avviando una carriera che la portò rapidamente alla notorietà. Nel 1969 era stata eletta Miss Eritrea, un riconoscimento che contribuì a spalancarle le porte del mondo dello spettacolo. Il successo nel cinema degli anni Settanta. Dopo una prima esperienza in uno spot pubblicitario del Caffè Tazza d’Oro, venne notata dal regista Luigi Scattini, che le affidò il ruolo principale nel film La ragazza dalla pelle di luna. 🔗 Leggi su Tvzap.it
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