Napoli omaggia Mimmo Jodice | al Tesoro di San Gennaro il suo unico lavoro a colori

A Napoli, il Museo del Tesoro di San Gennaro presenta una mostra dedicata a Mimmo Jodice, uno dei fotografi più noti della scena contemporanea. L’esposizione intitolata “Il colore di Mimmo Jodice” mette in evidenza il suo unico lavoro realizzato interamente a colori. La mostra è stata prodotta e organizzata da D’Uva srl e realizzata in collaborazione con lo studio dell’autore, sotto la supervisione di Sylvain Bellenger. La rassegna si focalizza sull’aspetto cromatico della produzione artistica di Jodice.

Il Museo del Tesoro di San Gennaro rende omaggio a uno dei grandi protagonisti della fotografia contemporanea con “Il colore di Mimmo Jodice”, mostra prodotta e organizzata da D’Uva srl in collaborazione con Mimmo Jodice Studio, a cura di Sylvain Bellenger. L’esposizione presenta l’unico progetto a colori di Mimmo Jodice, dedicato ai capolavori pittorici del Seicento napoletano: un corpus raro e in parte inedito di opere, oggi nuovamente prodotto grazie all’iniziativa e all’intervento di D’Uva srl, da un’idea di Francesca Ummarino e Ilaria D’Uva. La mostra, aperta al pubblico dal 17 maggio al 10 gennaio 2027, rappresenta il primo importante tributo espositivo dopo la scomparsa del fotografo, a cui il maestro aveva iniziato a lavorare, e intende riportare alla luce un aspetto meno noto ma centrale della sua ricerca. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Napoli, la fotografia Mimmo Jodice in mostra al Museo del Tesoro di San Gennaro (15.05.26)

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