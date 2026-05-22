È deceduto a 83 anni Maurizio Diliberto, noto regista e padre di Pif. La sua carriera si è concentrata sulla realizzazione di film e progetti che raccontano la Sicilia, tema che ha sempre avuto un ruolo centrale nelle sue opere. La sua produzione ha contribuito a definire un’immagine autentica dell’isola, portando avanti una narrazione che ha coinvolto anche suo figlio. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata dai familiari.

E' morto a 83 anni il padre di Pif, il regista Maurizio Diliberto che ha sempre voluto fare un racconto completo della Sicilia: passione che ha poi trasferito a suo figlio Si è spento a 83 anni l’attoreMaurizio Diliberto, il regista è famoso anche per essere il padre diPif, anche lui regista e attore. Ha collaborato spesso con la Rai, in particolare con le produzioni di Palermo. Si è spento dopo un aggravamento delle condizioni di salute. Il 29 maggio avrebbe compiuto 84 anni. Maurizio Dilibertoè stato autore di docufilm e regista di lungometraggi, tra i quali si ricordanoAppunti su una città sconosciuta,Casa PaternaeGelsomini d’Arabia. Mentre ha firmato la regia per il filmViva la Sicilia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Addio a Maurizio Diliberto, il regista era il padre di Pif

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