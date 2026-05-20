Napoli Di Lorenzo e gli altri big favorevoli ad un ritorno di Maurizio Sarri

A Napoli si intensificano le voci che riguardano un possibile ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina della squadra. Le dichiarazioni di un giornalista di RAI News, noto per le sue fonti nel mondo del calcio, sembrano indicare una preferenza tra i dirigenti e alcuni calciatori di spicco per questa eventualità. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali, ma le indiscrezioni continuano a circolare nelle conversazioni tra addetti ai lavori e tifosi.

Le parole di Ciro Venerato a RAI News sembrano indirizzare sempre di più il futuro della panchina del SSC Napoli verso un nome ben preciso: Maurizio Sarri. Secondo il giornalista, infatti, l’annuncio del nuovo allenatore azzurro potrebbe arrivare entro la fine del mese, segnale di una scelta ormai vicina da parte di Aurelio De Laurentiis dopo giorni di riflessioni sul post-Conte. Il profilo di Sarri starebbe raccogliendo consensi importanti anche all’interno dello spogliatoio. Tra i motivi che avrebbero convinto il club ci sarebbe il forte gradimento da parte di alcuni leader della rosa, in particolare del capitano Giovanni Di Lorenzo. Il terzino azzurro vedrebbe di buon occhio il ritorno del tecnico toscano, considerato l’uomo giusto per dare continuità tecnica e identità ad una squadra. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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