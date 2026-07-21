Addio a Osvaldo Bagnoli a Verona | Saremo sempre i suoi ragazzi – Video emozionante

Da napolipiu.com 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Verona ha reso omaggio a Osvaldo Bagnoli nella basilica di San Zeno, dove centinaia di persone si sono radunate per l’ultimo saluto. Il tecnico, protagonista dello scudetto del 1985, è stato ricordato con un abbraccio collettivo. Una cerimonia intensa e condivisa da tifosi e cittadini, che hanno espresso la loro vicinanza in un momento di lutto. Nessun intervento ufficiale, solo il silenzio e il rispetto di chi ha voluto salutarlo per l’ultima volta.

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VERONA IN LUTTO PER OSVALDO BAGNOLI: L’ULTIMO SALUTO NELLA BASILICA DI SAN ZENO Un Abbraccio Collettivo per un Grande Tecnico. VERONA (ITALPRESS) – Verona si è unita in un commovente abbraccio collettivo per rendere omaggio a Osvaldo Bagnoli, storico tecnico dello scudetto del 1985. La Basilica di San Zeno, stracolma di quasi duemila persone, ha ospitato i suoi funerali, un momento toccante che ha segnato profondamente la città. Il sindaco Damiano Tommasi ha proclamato il lutto cittadino, disponendo le bandiere a mezz’asta per onorare una figura che ha lasciato un’impronta indelebile nell’anima di Verona. Il feretro di Bagnoli è stato accolto in silenzio, rotto solo dal fruscio delle bandiere e dal canto delle cicale, mentre i cori dei tifosi risuonavano in un tributo appassionato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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