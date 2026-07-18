Osvaldo Bagnoli, allenatore del Verona, è deceduto. È ricordato per aver guidato la squadra alla promozione in Serie A e per aver vinto il campionato nel 1985-1986. Durante una partita nel novembre 1985, Bagnoli commentò in modo diretto riguardo a un arbitro francese, Wurtz, coinvolto in un episodio che portò alla sua radiazione. La sua carriera è legata a quella stagione storica per il club e la provincia.

«Se cercate i ladri, sono di là». Novembre 1985. Questa frase la disse Osvaldo Bagnoli, allenatore del Verona a fine partita. Una partita che decretò la «radiazione» di un arbitro, il francese Wurtz. Ne aveva combinate troppe in quel ritorno di ottavi di finale di Coppa dei Campioni. Stadio Comunale di Torino, porte chiuse, derby italiano: Juventus-Verona 2-0. Un risultato bugiardo che più bugiardo non si può, figlio di una direzione di gara ignobile.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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© Laverita.info - Osvaldo Bagnoli, l’artefice del miracolo Verona. La provincia ha perso uno dei suoi profeti

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