È morto all’età di 91 anni l’allenatore che nel 1985 ha portato l’Hellas Verona a vincere il suo primo scudetto. Bagnoli, considerato uno dei maestri del calcio italiano, ha guidato la squadra durante la stagione vincente, che resta una delle imprese più note nel calcio nazionale. La sua carriera ha incluso anche altri ruoli come tecnico e commentatore. La sua scomparsa è stata annunciata dai familiari.

Si è spento all’età di 91 anni uno degli ultimi maestri del calcio italiano. Sotto la sua guida l’Hellas Verona ha conquistato la storica vittoria nell’85: un’impresa irripetibile nella storia della Serie A Lutto nel mondo del calcio:si è spento all’età di 91 anni a Verona Osvaldo Bagnoli, l’allenatore dell’Hellas Verona che aveva portato la squadra alla storica vittoria dello scudetto nel 1985. Il decesso è avvenuto all’ospedale Borgo Roma. La notizia della sua morte ha particolarmente colpito la città che l’allenatore aveva portato alla vittoria, coronando lapiù grande impresa calcistica della propria storia. Lo storico risultato ancora oggi viene ricordato come simbolo di organizzazione, idee e spirito di squadra, e di come l’insieme di questi importati elementi possono sovrastare anche le grandi squadre del calcio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Segui gli aggiornamenti su Verona.

© Ildifforme.it - Morto Osvaldo Bagnoli: addio all’allenatore dello storico scudetto del Verona

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Addio a Osvaldo Bagnoli, è morto l’allenatore dello storico scudetto del Verona: aveva 91 anniE’ morto all’età di 91 anni l’allenatore che nel 1985 portò lo Hellas Verona a conquistare il suo primo e unico scudetto.

Leggi anche: Osvaldo Bagnoli è morto, addio all'allenatore del Verona dello scudetto (1985): guidò anche Genoa e Inter

Temi più discussi: ULTIM'ORA | E' MORTO OSVALDO BAGNOLI; Addio a Bagnoli a 91 anni, l'uomo dello storico scudetto del Verona; Morte Bagnoli, il cordoglio della politica veronese; ADDIO A OSVALDO BAGNOLI - L'Hellas Verona: Hai portato lo Scudetto in una città che non aveva mai sognato così in grande, ci manchi già.

Osvaldo Bagnoli è morto, addio all’allenatore dello storico scudetto del Verona x.com

Addio a Osvaldo Bagnoli, allenatore dello scudetto del Verona dell'85(ANSA) - ROMA, 17 LUG - È morto a Verona Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona che vinse lo scudetto storico del 1985. Aveva 91 anni. Il decesso è avvenuto all'ospedale Borgo Roma della città ... corrieredellosport.it

È morto Osvaldo Bagnoli, aveva 91 anni: addio al tecnico che portò il Verona allo storico scudetto del 1985Milanese della Bovisa, guidò l’Hellas all’unico tricolore della sua storia. In panchina anche con Genoa e Inter ... affaritaliani.it