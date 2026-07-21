La comunità di San Giovanni è in lutto per la scomparsa di Diano Ciabini, storico fondatore dei " Ragazzi di Arnolfo ", venuto a mancare in questi giorni all’età di 91 anni a causa di un malore nella sua abitazione. Molto conosciuto e stimato in città, Ciabini è stato una delle anime del gruppo di pensionati sangiovannesi che, da molti anni, porta musica e allegria nelle case di riposo e in occasione di feste, ricorrenze ed eventi, soprattutto a San Giovanni Valdarno, diventando nel tempo una vera e propria istituzione del territorio. Nel maggio del 2025 gli amici di sempre avevano voluto festeggiare insieme a lui il raggiungimento del novantesimo compleanno, trascorrendo una giornata all’insegna dell’amicizia e dell’affetto, a testimonianza del forte legame che lo univa ai compagni di tante iniziative. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a Diano Ciabini. Fondò Ragazzi di Arnolfo

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