CASA GIACOMONI CONSAP | GRAZIE A NOSTRO FONDO EROGATI 568MILA MUTUI 370MILA SONO GIOVANI COPPIE FONDO STUDIO | ' AI RAGAZZI DICO | IMPEGNATEVI LO STATO È CON VOI'

l Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa e il Fondo per lo studio riservato ai giovani sono due pilastri delle attività della Consap. Adesso, con il governo che ha varato il Piano casa, soprattutto il Fondo casa riservato anche ai giovani under 36 diventa uno strumento eccezionale. Ne ha parlato, intervistato dall'agenzia Dire, Sestino Giacomoni, presidente della Concessionaria dei Servizi Assicurativi Pubblici (Consap Spa). «Lo stesso presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa di presentazione del Piano casa – ha sottolineato Giacomoni – ha riconosciuto il ruolo importante del Fondo mutuo prima casa gestito da Consap. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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