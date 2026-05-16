Due ragazzi di 23 e 24 anni trovati morti | l' elicottero li ha avvistati sul fondo di un canalone in montagna

Due giovani di 23 e 24 anni sono stati trovati morti in montagna, dopo che un elicottero li ha individuati sul fondo di un canalone. Le ricerche erano state avviate il giorno precedente, venerdì 15 maggio, in assenza di notizie da diversi giorni. Le operazioni di soccorso, coordinate dalle autorità, si sono concluse con l’esito tragico. Non sono stati diffusi dettagli sulle circostanze del ritrovamento o sulle cause della morte.

Fine delle speranze, purtroppo. Sono terminate le ricerche iniziate ieri, venerdì 15 maggio, dei due escursionisti stranieri di cui non si avevano notizie da alcuni giorni. I corpi senza vita dei due giovani sono stati avvistati da un elicottero della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia. 🔗 Leggi su Today.it

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