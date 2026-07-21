Addetto militare italiano espulso Zakharova | Tajani mente nel dire che è senza motivo

La Russia ha espulso un addetto militare italiano e un suo collaboratore dall’ambasciata a Mosca. Zakharova ha accusato l’Italia di mentire, sostenendo che la decisione non è motivata. La misura segue azioni non specificate e fa parte di una risposta diplomatica. Nessun dettaglio sulle accuse specifiche o sulle circostanze dell’espulsione è stato fornito.

La decisione di espellere l’attaché militare dell’ambasciata italiana a Mosca e un suo collaboratore dalla Russia è una risposta alle azioni dell’Italia Lo ha detto all’agenzia Tass la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, dopo che ieri il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, aveva dato la notizia, sottolineando che l’atto di Mosca era “senza motivo” e una “plateale ritorsione per l’espulsione dall’Italia di due addetti militari russi, loro sì colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio ai danni della nostra sicurezza nazionale”. Zakharova ha accusato Tajani di mentire nel parlare di una decisione “senza motivo”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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