Tajani | ‘Mosca ha espulso l’addetto militare italiano senza motivo’

La Russia ha espulso senza motivo l’addetto militare italiano a Mosca e un suo collaboratore. La decisione è stata comunicata dall’ambasciata italiana, che ha confermato l’ordine di uscita. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita riguardo alle motivazioni dell’espulsione. La misura è stata adottata senza preavviso né giustificazioni pubbliche. L’ambasciata ha annunciato di aver avviato procedure per tutelare i propri rappresentanti.

“La Federazione russa ha espulso, senza motivo, l’addetto militare italiano a Mosca con un suo collaboratore. Si tratta di un atto di plateale ritorsione per l’espulsione dall’Italia di due addetti militari russi, loro sì colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio ai danni della nostra sicurezza nazionale”: lo scrive il ministro degli Esteri Antonio Tajani su X. In mattinata, per questo motivo, l’incaricato d’affari italiano nella Federazione russa, Giovanni Scopa, era stato convocato al ministero degli Esteri russo. ANSA. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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TAJANI: Espulsi due addetti militari dell'ambasciata RUSSA a Roma

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