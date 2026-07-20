Tajani | Mosca ha espulso l' addetto militare italiano e collaboratore senza motivo

Da gazzettadelsud.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Russia ha espulso senza motivo l’addetto militare italiano a Mosca, accompagnato da un collaboratore. L’azione è stata comunicata dalle autorità italiane, che hanno definito l’espulsione ingiustificata. La decisione segue un comportamento considerato ostile da parte russa, senza che siano stati forniti motivi ufficiali. La situazione ha portato a una reazione diplomatica, con l’Italia che ha convocato l’ambasciatore russo.

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La Federazione russa ha espulso, senza motivo, l’ addetto militare italiano a Mosca, Giovanni Scopa, con un suo collaboratore. Si tratta di un atto di plateale ritorsione per l'espulsione dall’Italia di due addetti militari russi, loro sì colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio ai danni della nostra sicurezza nazionale": lo scrive il ministro degli Esteri Antonio Tajani su. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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TAJANI: Espulsi due addetti militari dell'ambasciata RUSSA a Roma

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