Tajani | Mosca ha espulso senza motivo l' addetto militare italiano e un suo collaboratore | è una ritorsione

Da roma.corriere.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Russia ha espulso senza motivazioni l’addetto militare italiano e un suo collaboratore a Mosca. Tajani ha definito l’azione come una ritorsione. Non sono stati forniti dettagli sul motivo dell’espulsione o su eventuali accuse. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori spiegazioni. L’Italia non ha ancora commentato ufficialmente la situazione.

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«La Federazione russa ha espulso, senza motivo, l'addetto militare italiano a Mosca con un suo collaboratore. Si tratta di un atto di plateale ritorsione perl'espulsione dall'Italia di due addetti militari russi, loro sì colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio ai danni della nostra sicurezza nazionale»: lo scrive il ministro degli Esteri Antonio Tajani su X. I due russi sono stati espulsi dall'Italia a inizio luglio. Il governo italiano ha ritenuto  due addetti militari dell’Ambasciata della Federazione Russa in Italia responsabili delle attività di spionaggio emerse nell’inchiesta della Procura della Repubblica di Roma. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Tajani: «Mosca ha espulso senza motivo l'addetto militare italiano e un suo collaboratore: è una ritorsione»
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