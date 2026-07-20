Tajani | Mosca ha espulso senza motivo l' addetto militare italiano e un suo collaboratore | è una ritorsione

Notizia in breve

La Russia ha espulso senza motivazioni l’addetto militare italiano e un suo collaboratore a Mosca. Tajani ha definito l’azione come una ritorsione. Non sono stati forniti dettagli sul motivo dell’espulsione o su eventuali accuse. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori spiegazioni. L’Italia non ha ancora commentato ufficialmente la situazione.