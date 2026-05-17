adam driver risponde in modo ironico alle accuse di lena dunham

Durante il Festival di Cannes, l’attore è stato coinvolto in una discussione pubblica riguardo le dichiarazioni di un’autobiografia di un’attrice, che lo descriveva come aggressivo e imprevedibile sul set. In risposta alle accuse, l’attore ha scelto un tono ironico, senza approfondire ulteriormente i dettagli. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, portando alla ribalta le dichiarazioni fatte nel libro e la reazione dell’attore in un contesto di grande visibilità.

L'attore, durante il Festival di Cannes, ha dovuto affrontare il contenuto dell'autobiografia dell'attrice, in cui viene descritto come aggressivo e imprevedibile sul set. Adam Driver ha risposto a una domanda sulle dichiarazioni compiute da Lena Dunham nella sua autobiografia intitolata Famesick. Tra le pagine, infatti, la creatrice della serie Girls sostiene che l'attore abbia avuto un comportamento aggressivo e scatti di ira violenti durante le riprese degli episodi dello show. La riposta di Driver alle accuse Durante la conferenza stampa del film Paper Tiger che si è svolta al Festival di Cannes, Adam Driver ha dovuto affrontare le accuse. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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