Adam Driver continua a dire no alla Marvel | Kevin Feige svela la loro curiosa tradizione

Adam Driver ha più volte rifiutato offerte dai Marvel Studios. Kevin Feige ha rivelato che l’attore mantiene una “tradizione” di dire no alle proposte del Marvel Cinematic Universe. Nonostante le numerose richieste, Driver non ha accettato di partecipare a film Marvel. La sua posizione rimane invariata, anche se i produttori continuano a proporre ruoli nel franchise. Finora, nessuna trattativa ha portato a un ingaggio dell’attore nel Marvel Cinematic Universe.

Adam Driver è uno degli attori più desiderati dai Marvel Studios, ma convincerlo a entrare nel Marvel Cinematic Universe sembra ormai un’impresa impossibile. A raccontarlo è stato lo stesso Kevin Feige, che ha scherzato sul lungo elenco di tentativi andati a vuoto per scritturarlo in un film. Ospite del podcast Happy Sad Confused, il presidente dei Marvel Studios ha rivelato che ogni nuovo progetto porta con sé lo stesso rituale: una videochiamata con Driver e, puntualmente, un rifiuto. “Non è un segreto che vorremmo lavorare con lui. Ma ormai è diventata una tradizione: facciamo una chiamata su Zoom e poi lui rifiuta. È sempre molto cordiale e sincero fin dall’inizio su come si sente riguardo al progetto. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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