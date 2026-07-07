Riserva Naturale Acquerino Cantagallo la perla nascosta della provincia di Prato | Qui c’è molto più di un bosco

Notizia in breve

La Riserva Naturale Acquerino Cantagallo si trova vicino a Prato e rappresenta una vasta area naturale con diversi ambienti, tra cui boschi, corsi d’acqua e aree aperte. La riserva copre un territorio di circa 2.500 ettari ed è accessibile al pubblico per attività come escursioni e osservazione della natura. È gestita da enti pubblici e privati e fa parte di un'area protetta più ampia. La riserva è soggetta a regolamentazioni che ne tutelano la biodiversità e i patrimoni ambientali.