Riserva Naturale Acquerino Cantagallo la perla nascosta della provincia di Prato | Qui c’è molto più di un bosco
La Riserva Naturale Acquerino Cantagallo si trova vicino a Prato e rappresenta una vasta area naturale con diversi ambienti, tra cui boschi, corsi d’acqua e aree aperte. La riserva copre un territorio di circa 2.500 ettari ed è accessibile al pubblico per attività come escursioni e osservazione della natura. È gestita da enti pubblici e privati e fa parte di un'area protetta più ampia. La riserva è soggetta a regolamentazioni che ne tutelano la biodiversità e i patrimoni ambientali.
Prato, 7 luglio 2026 – C'è un luogo a pochi chilometri da Prato che molti conoscono di nome, ma che in pochi hanno davvero esplorato. È la Riserva naturale Acquerino Cantagallo, il grande bosco dell'Appennino pratese, un patrimonio di faggete, castagneti, sorgenti, animali selvatici e antichi sentieri che per secoli sono stati percorsi da carbonai, pastori e castanicoltori. Un luogo che custodisce una straordinaria ricchezza naturalistica e culturale, ma che ancora oggi rimane, almeno in parte, fuori dai grandi circuiti del turismo escursionistico. Proprio per raccontarne la storia, la natura e gli itinerari nasce la nuova guida "Riserva... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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