Il tempo della cura l’Asl promuove un workshop sulle cure palliative e la terapia del dolore

In occasione della XXV Giornata Nazionale del Sollievo, il prossimo 31 maggio, l’Asl Caserta organizza un workshop intitolato “Il tempo della cura”. L’evento si concentra sulle cure palliative e sulla terapia del dolore, offrendo uno spazio di confronto e approfondimento su questi temi. La giornata è promossa dal Ministero della Salute e dalla Conferenza delle Regioni.

In occasione della XXV Giornata Nazionale del Sollievo, promossa dal Ministero della Salute e dalla Conferenza delle Regioni e in programma il prossimo 31 maggio, l’Asl Caserta organizza il workshop dal titolo “Il tempo della cura”, un momento di confronto e approfondimento dedicato alle Cure. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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