Il tempo della cura l’Asl promuove un workshop sulle cure palliative e la terapia del dolore
In occasione della XXV Giornata Nazionale del Sollievo, il prossimo 31 maggio, l’Asl Caserta organizza un workshop intitolato “Il tempo della cura”. L’evento si concentra sulle cure palliative e sulla terapia del dolore, offrendo uno spazio di confronto e approfondimento su questi temi. La giornata è promossa dal Ministero della Salute e dalla Conferenza delle Regioni.
In occasione della XXV Giornata Nazionale del Sollievo, promossa dal Ministero della Salute e dalla Conferenza delle Regioni e in programma il prossimo 31 maggio, l’Asl Caserta organizza il workshop dal titolo “Il tempo della cura”, un momento di confronto e approfondimento dedicato alle Cure. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Notizie e thread social correlati
Un'auto per il trasporto dei pazienti pediatrici di Terapia del dolore e Cure palliative è stata donata alle Patronesse del SalesiUna vettura destinata al trasporto di pazienti pediatrici in terapia del dolore e cure palliative è stata consegnata alle Patronesse del Salesi.
“La vita possibile”, il docufilm che accende i riflettori sulle cure palliative pediatricheÈ stato presentato un nuovo documentario che affronta il tema delle cure palliative pediatriche, un argomento spesso poco visibile nell’ambito...
Temi più discussi: La sanità ai tempi di Google: Sempre più cittadini cercano la cura con l’IA; Male al cuore? Venga fra un anno. Le liste d'attesa nell'Asl degli scandali (e come difendersi); Dipendenze e nuove marginalità, al via il simposio del WFTC; Asl Benevento, Il Genere al Centro della Cura.
In occasione della XXV Giornata Nazionale del Sollievo la #ASLRoma5, insieme alla Città di Tivoli, promuove Il Sollievo come arte della cura, un momento di incontro e confronto sui temi della cura globale, dell’accompagnamento e della qualità della vita facebook
Tre anni per un’ernia, un anno per una colonscopia: benvenuti nell’Asl To4Quando l’attesa diventa sistema: i dati ufficiali dell’Asl To4 svelano mesi di attesa per cardiologia, neurologia, diagnostica e interventi, mentre la politica pensa al futuro degli ospedali ... giornalelavoce.it
Il tempo della curaUn po’ per affetto e un po’ per scherzo li chiamo con il nome collettivo di geriatria: mio padre e suo fratello, che non ha figli. Mi divido tra l’uno, allettato dalla lombosciatalgia, e l’altro, ... internazionale.it