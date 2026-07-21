acqua troppo calda ne risente la pesca

Il mare più caldo ha provocato una riduzione della presenza di pesce, influendo sulla pesca locale. I pescatori di Cattolica affrontano un’estate difficile, con un calo delle catture e costi crescenti per il carburante. Si avvicina il fermo pesca di fine luglio, che rappresenta una tradizione, ma le difficoltà economiche legate al caro gasolio incidono sulla loro attività.

Il mare si scalda, il pesce scarseggia e i costi per uscire in mare continuano a salire. È un’estate complessa per i pescatori di Cattolica, che si preparano al tradizionale fermo pesca di fine luglio in un momento in cui il settore deve fare i conti soprattutto con il caro gasolio. A Rimini lo stop scatterà già dal 25 luglio, una scelta che punta anche a contenere il peso dei rincari del carburante, esplosi dopo lo scoppio della guerra: se prima un litro di gasolio costava circa 65 centesimi, oggi supera l’euro. Un aumento che pesa sui bilanci delle imprese e porta molte imbarcazioni a limitare le uscite in mare. Se sul fronte economico le difficoltà sono evidenti, anche l’ambiente impone uno sguardo attento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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