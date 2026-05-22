acqua troppo calda stop per la piscina

Un impianto natatorio di San Benedetto ha subito un'interruzione immediata delle attività dopo che i controlli effettuati dal personale hanno rilevato che alcuni parametri dell'acqua superavano i limiti stabiliti. In particolare, è stato riscontrato che la temperatura dell’acqua era troppo alta, portando alla sospensione temporanea della piscina. Nessun altro dettaglio riguardante le cause o eventuali interventi successivi è stato comunicato al momento.

Stop immediato a un impianto natatorio di San Benedetto dove i controlli eseguiti dal personale addetto, hanno evidenziato il superamento di più parametri previsti per la qualità dell’acqua. Le irregolarità riguardano in particolare le sostanze organiche, il cloro attivo combinato e la conta batterica a 36 gradi. Gli organi competenti comunali hanno diffuso la notizia mantenendo la riservatezza sul caso che, sembra rigaurdare un impianto sportivo. Nell’acqua di immissione della vasca grande, le sostanze organiche sono risultate pari a 5,1 mgl, oltre il limite di 2 mgl. Il cloro attivo combinato ha raggiunto 1,0 mgl, contro un valore massimo di 0,2 mgl. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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