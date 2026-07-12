L’ultima ondata di calore sta portando incendi tra Piemonte e Sardegna. Le temperature elevate stanno causando la morte di cozze e vongole per l’acqua troppo calda. La terza fase di caldo intenso, prevista fino al 22 luglio, sta aggravando la situazione. I danni si registrano in diverse aree, con città che raggiungono temperature record e ecosistemi marini in sofferenza. Non si fermano gli incendi, mentre il clima torni a essere sempre più caldo e secco.

La terza ondata di calore – che rischia di durare almeno fino al 22 luglio – è alle porte. Ma intanto l’Italia si trova a dover fare i conti con gli effetti di questa estate torrida, definita dagli esperti come nuova normalità: incendi tra Piemonte e Sardegna, città roventi e cozze e vongole che muoiono per l’acqua troppo calda. Ma andiamo con ordine. Allo scenario meteorologico bollente di queste ore e dei prossimi giorni, che coinvolge e coinvolgerà buona parte dell’Europa, si aggiunge la grave situazione dei roghi. In Piemonte – il dato è di ieri sera, sabato 11 luglio – sono 700mila gli alberi finora perduti in quella che la Regione definisce “una vera e propria catastrofe ecologica “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Emergenza incendi, città roventi e cozze che muoiono per l’acqua troppo calda: gli effetti dell’estate torrida. E cosa dobbiamo aspettarci

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