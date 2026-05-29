Nella provincia di Siena, le forze dell’ordine hanno sequestrato oltre 105.000 litri di gasolio durante un’operazione congiunta tra Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Tre attività commerciali sono state sottoposte a verifiche nel corso dell’intervento. L’intera operazione si è concentrata sul controllo di un volume elevato di carburante, con sequestri e ispezioni mirate.

SIENA – Oltre 105mila litri di gasolio sequestrati e tre attività finite al centro delle verifiche. È il bilancio di una maxi operazione condotta dalla Guardia di Finanza insieme all’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in provincia di Siena. I controlli hanno interessato due depositi commerciali di carburante e un distributore stradale, selezionati dopo una specifica attività di analisi del rischio. Gli accertamenti hanno portato al prelievo di campioni successivamente analizzati nei laboratori specializzati dell’Agenzia delle Dogane. Secondo l’ipotesi investigativa, parte del carburante controllato sarebbe risultata non conforme ai requisiti previsti dalla normativa, con anomalie che riguarderebbero la composizione del prodotto e le caratteristiche richieste per la commercializzazione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Maxi sequestro di gasolio in provincia di Siena: bloccati 105mila litri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Padova, maxi sequestro di carburante: 60mila litri illeciti scoperti

Salento, maxi frode sul gasolio: 500mila litri sottratti allo StatoNel Salento, la Guardia di Finanza ha scoperto una maxi frode sul gasolio, sottraendo oltre 500mila litri allo Stato.

Rieti, sequestrati dalla finanza 950 litri di gasolio a prezzo agevolatoRIETI - L’attuale instabilità dello scenario internazionale sta determinando rilevanti ripercussioni anche nelle catene di rifornimento delle materie prime del comparto energetico, generando un ... ilmessaggero.it

Gasolio di contrabbando per il mercato della Capitale, maxi-sequestro della FinanzaI finanzieri di Roma hanno intercettato un ingente carico di carburante illecito destinato al mercato della Capitale. L’operazione, condotta dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di ... ilmessaggero.it