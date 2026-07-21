Acilia nuova sede Ares 118 a Largo del Capelvenere | inaugurazione entro Natale

Entro Natale sarà inaugurata la nuova sede dell’Ares 118 a Largo del Capelvenere, nel quartiere di Acilia. La struttura sostituirà l’attuale e sarà destinata al servizio di emergenza sanitaria. La data ufficiale di apertura non è ancora stata comunicata. La realizzazione della sede è stata completata, e si stanno ultimando le procedure amministrative per l’apertura al pubblico. La nuova struttura è stata costruita per migliorare l’assistenza di pronto intervento nella zona.

Ostia, 21 luglio 2026 – “Oggi possiamo dare una bella notizia a tutti i residenti del Municipio X: Roma Capitale e ARES 118, l’Azienda regionale di pronto intervento sanitario, hanno siglato l’atto di concessione ventennale, rinnovabile per altri 20 anni, dei locali di Largo del Capelvenere (civici 2, 3, 4 e 5), in cui sorgerà la nuova sede operativa dei mezzi di soccorso ARES 118, aperta h24, al servizio del decimo municipio e del litorale. Si tratta del coronamento di un articolato percorso istituzionale, che parte dalla volontà del Municipio X di riqualificare a servizi l’area di Largo del Capelvenere e dall’impegno dell’Assessorato capitolino al Patrimonio di valorizzare gli immobili inutilizzati di proprietà del Comune mettendoli a disposizione della collettività. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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