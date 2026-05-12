Acilia stop a saracinesche chiuse e malaffare | a largo Capelvenere arrivano le ambulanze del 118

A Acilia, le saracinesche chiuse sono state abbassate e sono stati rafforzati i controlli contro attività illecite. Nella zona di largo Capelvenere sono arrivati i mezzi del servizio di emergenza sanitaria del 118, approvati ufficialmente dall’assemblea comunale e dalla commissione patrimonio di Roma Capitale. La presenza dei mezzi è stata confermata come parte di un intervento volto a migliorare la sicurezza e i servizi di emergenza nel quartiere.

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