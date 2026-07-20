Fregene nuova postazione Ares 118 in via Loano | Operativa entro agosto

Una nuova postazione di Ares 118 a Fregene sarà operativa entro la prima settimana di agosto. Il presidio sarà situato in via Loano 11, negli ambienti messi a disposizione gratuitamente dal Comune di Fiumicino. La struttura garantirà il servizio di emergenza sanitaria nella zona.

Fiumicino, 20 luglio 2026 – La nuova postazione di Ares 118 a Fregene sarà attivata entro la prima settimana di agosto. Il presidio troverà spazio nei locali di via Loano 11, concessi gratuitamente dal Comune di Fiumicino per garantire la continuità del servizio di emergenza sanitaria sul territorio. Nella nuova sede sarà trasferita l’ambulanza infermieristica precedentemente collocata in una struttura che, secondo quanto riferito dall’Amministrazione comunale, risultava ormai degradata e non più adeguata alle esigenze operative. Il nuovo presidio sarà attivo sette giorni su sette, per tutto l’anno, diventando un punto di riferimento stabile per residenti e visitatori. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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