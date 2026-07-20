Achille Polonara, 34 anni, ha annunciato l'inizio di una nuova carriera come assistente allenatore, dopo il ritiro dal basket giocato. Prenderà il ruolo con il coach di Avellino, squadra in Serie A2, e ha dichiarato di vedere questa opportunità come enorme. Polonara ha espresso entusiasmo per l'inizio di questa esperienza, che lo vede impegnato nel settore tecnico dopo aver concluso la carriera da giocatore.

Roma, 20 lug. - (Adnkronos) - A poco più di due mesi dal suo ritiro dal basket giocato Achille Polonara inizia una nuova carriera in panchina. Il 34enne marchigiano sarà assistente allenatore per coach Gennaro Di Carlo, ad Avellino, club che milita in Serie A2. "Ringrazio l'Halley Campania Avellino Basket per questa enorme opportunità -ha detto Polonara-. Non vedo l'ora di iniziare: sono davvero molto carico e felice di poter vivere questa nuova esperienza e collaborare con coach Di Carlo e tutto lo staff". Nel maggio del 2025 Polonara aveva ricevuto la diagnosi di leucemia mieloide acuta e per complicazioni nello scorso mese di ottobre era stato in coma per circa dieci giorni, successivamente aveva provato a tornare ad allenarsi proprio ad Avellino a inizio anno ma senza successo, fino ad annunciare il ritiro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Polonara assistente allenatore ad Avellino: "Opportunità enorme, non vedo l'ora di iniziare"

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