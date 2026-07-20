avellino basket achille polonara entra nello staff di coach di carlo

Achille Polonara si unisce allo staff tecnico dell’Avellino Basket come collaboratore di coach Gennaro Di Carlo. La sua nomina segna l’ingresso ufficiale nel ruolo di allenatore, dopo aver ottenuto la qualifica di Allenatore Nazionale. La notizia è stata comunicata dall’organizzazione della squadra, che ha accolto con entusiasmo questa novità. Polonara lascia il campo per intraprendere questa nuova esperienza nel settore tecnico.

Tempo di lettura: 2 minuti L’ Halley Campania Avellino Basket mette a segno un innesto di prestigio anche fuori dal parquet. Achille Polonara entra ufficialmente nello staff tecnico di coach Gennaro Di Carlo, inaugurando la sua carriera da allenatore dopo aver ottenuto la qualifica di Allenatore Nazionale. L’ex azzurro, protagonista per anni ai massimi livelli del basket italiano ed europeo, porterà in biancoverde esperienza, competenza e leadership al servizio della squadra in vista della stagione 202627. LA NOTA. “Con grande piacere ed orgoglio, l’Halley Campania Avellino Basket desidera dare il benvenuto ad Achille Polonara, che entrerà a far parte dello staff tecnico di coach Gennaro Di Carlo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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