acf arezzo ingaggio per teresa penzo nuova calciatrice amaranto

Arezzo, 21 luglio 2026 – ACF Arezzo è lieta di annunciare l'ingaggio di Teresa Penzo, nuova calciatrice amaranto. Centrocampista classe 2005, Penzo approda ad Arezzo dopo l'ultima esperienza con la maglia del Napoli. Dopo aver maturato un'importante e sperienza in Serie C con il Venezia nella stagione 202324, la centrocampista ha proseguito il proprio percorso all'estero, disputando il campionato di massima divisione svizzera con il Lugano nel corso della stagione 202425. Nell'estate del 2025 è rientrata in Italia per vestire la maglia del Napoli. Nel corso della sessione invernale di mercato si è trasferita in prestito al Trastevere, concludendo la stagione nel campionato di Serie B. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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