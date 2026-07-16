ACF Arezzo | Giulia Mancuso è una nuova calciatrice amaranto
Il 16 luglio 2026, l'ACF Arezzo ha annunciato l’ingaggio di Giulia Mancuso come nuova calciatrice. La centrocampista, nata nel 2003, si unisce alla squadra dopo aver trascorso tutta la sua carriera giovanile e professionale con l’Hellas Verona. Mancuso ha giocato in diverse categorie giovanili e ha maturato esperienza nel settore femminile.
Arezzo, 16 luglio 2026 – ACF Arezzo comunica che Giulia Mancuso è una nuova calciatrice amaranto. Centrocampista classe 2003, Mancuso approda in amaranto dopo aver sviluppato l'intero percorso calcistico con la maglia dell'Hellas Verona, società nella quale è cresciuta fin dal settore giovanile. Con il club gialloblù ha fatto il proprio esordio in Serie A Femminile nella stagione 202021, disputando due campionati nella massima serie. Successivamente ha proseguito il proprio percorso con l'Hellas Verona anche nel campionato di Serie B. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Segui gli aggiornamenti su Arezzo.
Notizie e thread social correlati
Acf Arezzo, Angelica Poli è una nuova calciatrice amarantoL’ACF Arezzo ha annunciato l’ingaggio di Angelica Poli, attaccante nata nel 2003.
ACF Arezzo, acquisite le prestazioni sportive della calciatrice Carolina BertoraIl club ACF Arezzo ha annunciato di aver firmato un accordo con la calciatrice Carolina Bertora, difensore nata nel 2007.
ACF Arezzo: Giulia Mancuso è una nuova calciatrice amarantoCentrocampista classe 2003, Mancuso approda in amaranto dopo aver sviluppato l'intero percorso calcistico con la maglia dell'Hellas Verona, società nella quale è cresciuta fin dal settore giovanile ... lanazione.it
Acf, Giulia Mancuso nuova calciatrice amarantoLa centrocampista classe 2003 Mancuso si veste d’amaranto. Cresciuta nel vivaio dell’Hellas Verona, club con cui ha debuttato in Serie A Femminile nel 20/21, disputando due stagioni nella massima seri ... teletruria.it