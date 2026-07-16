ACF Arezzo | Giulia Mancuso è una nuova calciatrice amaranto

Notizia in breve

Il 16 luglio 2026, l'ACF Arezzo ha annunciato l’ingaggio di Giulia Mancuso come nuova calciatrice. La centrocampista, nata nel 2003, si unisce alla squadra dopo aver trascorso tutta la sua carriera giovanile e professionale con l’Hellas Verona. Mancuso ha giocato in diverse categorie giovanili e ha maturato esperienza nel settore femminile.