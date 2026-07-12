Acf Arezzo Angelica Poli è una nuova calciatrice amaranto

Arezzo, 12 luglio 2026 – ACF Arezzo comunica che Angelica Poli è una nuova calciatrice amaranto. Attaccante classe ’03, Poli è cresciuta calcisticamente nell’Inter e vanta una vasta esperienza nella Serie B Femminile. Il suo debutto in serie cadetta è arrivato nella stagione 202122 con la maglia del Ravenna. Ha poi indossato le maglie di Torres, Chievo Verona, Freedom e San Marino Academy, passando l’ultima stagione in forza al Brescia, con la quale ha disputato 17 partite e realizzato 5 reti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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