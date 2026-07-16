Roma, 16 lug. (Adnkronos) - “Il Rapporto presentato oggi evidenzia un sistema produttivo che fattura 3,5 miliardi di euro. Sono numeri che confermano come la Underwater Economy non rappresenta soltanto una prospettiva futura, ma costituisce già oggi una realtà industriale concreta, destinata ad assumere un ruolo sempre più centrale nella competitività, nella sicurezza e nell'autonomia strategica del nostro Paese". Lo ha dichiarato Giovanni Acampora, presidente Assonautica Italiana, Si. Camera e Cciaa Frosinone Latina, durante la presentazione del 1° Rapporto nazionale sulla Dimensione Subacquea Italiana organizzata al Senato su iniziativa della senatrice Simona Petrucci, presidente dell'Intergruppo Parlamentare sull'Economia del Mare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mare, Acampora (Assonautica): "Underwater Economy è già realtà industriale concreta"

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