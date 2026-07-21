Acea assonautica italiana e osservatorio nazionale tutela del mare | insieme per lo sviluppo di blue economy

Acea, Assonautica Italiana e l’Osservatorio Nazionale per la Tutela del Mare hanno firmato un Protocollo d’Intesa per sostenere lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture portuali e marine italiane. L’accordo mira a promuovere iniziative e progetti in linea con le strategie nazionali ed europee dedicate alla Blue Economy. Le parti coinvolte intendono collaborare per favorire la crescita di settori legati al mare, con particolare attenzione alla tutela ambientale e alla sostenibilità delle attività marittime.

Acea, Assonautica Italiana e Osservatorio Nazionale per la Tutela del Mare (ONTM) hanno sottoscritto oggi un Protocollo d’Intesa volto a promuovere iniziative e progettualità a supporto dello sviluppo sostenibile delle infrastrutture portuali e delle marine italiane, nell’ambito delle strategie nazionali ed europee dedicate alla Blue Economy. Il Protocollo nasce con l’obiettivo di mettere a fattor comune competenze, conoscenze e capacità di coordinamento istituzionale per contribuire alla tutela delle risorse naturali, alla resilienza dei territori costieri e alla modernizzazione sostenibile del sistema mare. L’iniziativa si inserisce nel... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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