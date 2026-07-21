Oggi si è svolto davanti al Gip del Tribunale di Benevento un incidente probatorio in un procedimento riguardante un uomo accusato di violenza sessuale e maltrattamenti nei confronti della compagna. L’udienza ha coinvolto la raccolta di elementi probatori, che potrebbero influire sulla valutazione delle accuse. La fase si è concentrata sulla testimonianza e sulla presentazione di eventuali prove, senza ulteriori dettagli sulle parti coinvolte o sui contenuti specifici delle dichiarazioni.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è svolto oggi, davanti al Gip del Tribunale di Benevento, l’incidente probatorio nell’ambito di un procedimento che vede un uomo indagato con le accuse di violenza sessuale e maltrattamenti nei confronti della compagna. L’indagine era scaturita dalla denuncia presentata dalla donna, che, a seguito dei fatti denunciati, aveva lasciato l’abitazione familiare trovando inizialmente ospitalità in una casa famiglia, per poi fare successivamente rientro nell’abitazione coniugale. L’uomo, assistito dall’avvocato Antonio Leone, aveva a sua volta presentato una controdenuncia, sostenendo di aver sempre mantenuto un comportamento rispettoso nei confronti della compagna e contestando integralmente le accuse mosse nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Accusato di violenza sessuale e maltrattamenti, l’incidente probatorio ridimensiona il quadro accusatorio

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