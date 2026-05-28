L'uomo accusato di violenza sessuale e maltrattamenti dalla ex compagna è stato assolto con formula piena. Era sotto inchiesta da tre anni, con accuse di maltrattamenti in famiglia aggravati dalla presenza di minori, stalking e violenza sessuale. Al momento della sentenza, ha scoppiato in lacrime. La decisione è stata comunicata nel tribunale di Varese, dove si sono svolti gli ultimi passaggi del processo.

Arsago Seprio (Varese) – Per tre anni ha vissuto sotto il peso di accuse pesantissime: maltrattamenti in famiglia aggravati dalla presenza di minori, stalking e violenza sessuale. Accuse che avevano fatto scattare il “codice rosso”, il divieto di avvicinamento e persino il braccialetto elettronico. Ma al termine del processo il Tribunale di Busto Arsizio ha assolto un uomo di 43 anni residente ad Arsago Seprio con la formula più ampia: “perché il fatto non sussiste”. La vicenda nasce dalla denuncia presentata dalla ex compagna il 9 ottobre 2023. La donna, oggi 36enne, aveva raccontato agli inquirenti anni di soprusi iniziati nel 2017: una relazione segnata, secondo il suo racconto, da una gelosia ossessiva, aggressioni fisiche, insulti e rapporti sessuali vissuti come imposizioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Era accusato di violenza sessuale e maltrattamenti dalla ex compagna. Assolto con formula piena, scoppia a piangere

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Violenza sessuale e maltrattamenti, condanna a 18

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