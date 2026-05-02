Il giudice del lavoro ha respinto il ricorso presentato da un professore di 53 anni, coinvolto in un procedimento per accuse di violenza sessuale. La decisione riguarda una questione legale di natura lavorativa, senza ulteriori dettagli sul contenuto specifico del ricorso o sulle parti coinvolte. La vicenda si inserisce in un contesto più ampio di procedimenti giudiziari legati a reati di natura sessuale.

È stato respinto dal giudice del lavoro il ricorso del professore di 53 anni per quanto riguarda la misura del licenziamento dopo la condanna a due anni per violenza sessuale nella forma minore di gravità Un aggiornamento diun caso che risale al 22 aprile del 2021. Diventadefinitivo sul piano disciplinare il licenziamento di un professore di 53 anni, accusato di violenza sessuale ai danni di una studentessa minorenne. Secondo quanto riporta il quotidianoIl Tirreno, il Tribunale del lavoro di Grosseto ha respinto il ricorso dell’uomo, confermando la decisione del Ministero dell’Istruzione. Le dinamiche dell’evento avvenuto al liceoNiccolò Forteguerridi Pistoia sono state ricostruite durante i processi di primo e secondo grado.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Pistoia, respinto il ricorso del professore accusato di violenza sessuale

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