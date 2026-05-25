La ricetta combina verdure a foglia verde, crucifere, legumi ed erbe aromatiche e spezie ricche di antiossidanti per un ampio apporto di nutrienti. Ecco come prepararla se volete provare a mangiare come Bryan. Quali ingredienti? -1 patata dolce - ½ mazzo di asparagi - 5-6 foglie di cavolo nero - 1 peperone rosso - 2 carote - ¼ di tazza di noci - una manciata di coriandolo - 1 cucchiaino di olio extravergine di oliva - una manciata di cipollotti - 1 limone - una manciata di aneto tritato - ½ tazza di fagioli bianchi - 1 cucchiaio di aceto di mele - ½ cucchiaino di semi di cumino Come comporre la vostra bowl 1. Praticate alcuni fori nella patata dolce e irroratela leggermente con olio extravergine di oliva. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La bowl della longevità che il magnate Brian Johnson ha inserito nella sua dieta alimentare

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