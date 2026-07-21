Due ragazze minorenni sono state vittime di abusi e per questo motivo sono state arrestate con un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno eseguito il provvedimento nelle ultime ore. Le indagini sono ancora in corso, ma l’accusa riguarda presunti comportamenti illeciti nei confronti delle due minorenni. La misura restrittiva è stata adottata per garantire l’assenza di rischi e proseguire le verifiche.

Tempo di lettura: 2 minuti I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino, nei confronti di un soggetto, ritenuto gravemente indiziato – allo stato delle indagini – del reato di violenza sessuale aggravata in danno di due minori, entrambe di origine straniera. L’attività d’indagine, coordinata da questa Procura e delegata ai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino, ha consentito di delineare il quadro indiziario a carico dell’indagato, in relazione a plurimi episodi di violenza sessuale.... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Abusi su due ragazze minorenni: scatta la custodia cautelare

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