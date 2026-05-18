abusi su ragazze minorenni durante lezioni di musica arrestato

Un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver compiuto abusi su alcune minorenni durante lezioni di musica private. Le indagini hanno portato alle autorità che hanno eseguito l’arresto dopo aver raccolto prove e testimonianze. Le ragazze coinvolte avevano frequentato le lezioni presso l’abitazione dell’uomo, che ora si trova sotto inchiesta. La vicenda ha suscitato attenzione e preoccupazione tra le famiglie e la comunità. Le autorità continuano le verifiche per accertare eventuali altri episodi.

Tempo di lettura: 2 minuti Avrebbe abusato di alcune minorenni alle quali impartiva lezioni private di musica all’interno di una scuola di danza: per queste ragioni, lo scorso 8 maggio (ma la notizia è stata resa nota dalla Procura della Repubblica di Napoli oggi) gli agenti di polizia giudiziaria in servizio al commissariato di San Giorgio a Cremano, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 66 anni. L’uomo è accusato di violenza sessuale aggravata, poiché commessa ai danni di ragazzine minorenni (una delle quali ha meno di 15 anni). L’arresto è il risultato di una indagine che ha portato alla scoperta di diversi atti subiti dalle minorenni, all’interno di una scuola di danza (risultata del tutto estranea ai fatti contestati) di San Giorgio a Cremano (Napoli). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Ayas Tragedy: Married at 13, Abused Until She Died | Forced Marriage & Abuse

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