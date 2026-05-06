Napoli ex allenatore di scuola calcio sottoposto a custodia cautelare per presunti abusi su minore

A Napoli, un ex allenatore di una scuola calcio è stato portato in carcere su ordine del Tribunale locale. La misura cautelare è stata decisa dopo che la Polizia di Stato ha eseguito l’ordinanza che accusa l’uomo di 58 anni di violenza sessuale aggravata su un minore. L’indagine è ancora in corso e al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul caso.

La Polizia di Stato ha dato esecuzione all’Ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Tribunale di Napoli a carico di un uomo di 58 anni per il reato di violenza sessuale aggravata. A seguito della denuncia sporta dai genitori per presunti abusi sessuali subiti dal figlio minore, la Squadra Mobile di Napoli, coordinata dalla locale Procura della Repubblica – IV Sezione Indagini “violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione” ha svolto complesse e serrate attività d’indagine dalle quali sono emersi gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, ex allenatore presso una scuola di...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, ex allenatore di scuola calcio sottoposto a custodia cautelare per presunti abusi su minore Notizie correlate Napoli, abusi sessuali su un minore: arrestato ex allenatore di una scuola calcioLa Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 58 anni per il reato di violenza sessuale aggravata. Napoli, presunti abusi e violenze su minore ricoverata: fermato un OssUna minorenne ricoverata in una struttura ospedaliera nella provincia di Napoli ha denunciato abusi e violenze che si sarebbero verificati proprio... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Walter Mazzarri pronto a tornare in panchina: il VIDEO dell'arrivo; Mazzarri riparte dalla Grecia: accolto con un mazzo di fiori a Salonicco; Walter Novellino: A Napoli una notte mi chiamò Ferlaino: vai a recuperare Matuzalem in discoteca; Olise segna un gol alla Politano: Capello esalta l’esterno del Napoli. Napoli, abusi sessuali su un minore: arrestato ex allenatore di una scuola calcioLa Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 58 anni per il reato di violenza sessuale aggravata. A seguito della denuncia sporta dai genitori per presunti abusi sessuali subiti dal figlio ... ilmattino.it Meret, l'ex allenatore: Merita di fare il titolare. Se non a Napoli, magari altroveLeonardo Semplici, ex allenatore di Milinkovic e Meret alla Spal, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi vedere ... tuttonapoli.net Napoli vs Bologna Lunedì 11/05 ore 20:45 Al via la vendita libera! Promo U30 disponibile Acquista ora: sscnapoli.ticketone.it/catalog x.com Napoli vs Bologna Lunedì 11/05 ore 20:45 Al via la vendita libera! Promo U30 disponibile Acquista ora: https://sscnapoli.ticketone.it/catalog - facebook.com facebook