Il calciomercato di Serie B si sta intensificando, con il Pisa che ha inserito nella lista obiettivi sia un centrocampista che un attaccante. La società ha proseguito le trattative nell’ultima settimana, anche se con un ritmo più lento rispetto ai giorni precedenti, dopo aver concluso due acquisti in rapida successione. Tra i nomi più caldi ci sono Compagnon e Ferrah, considerati possibili rinforzi per la squadra.

Il calciomercato in Serie B entra nel vivo. Tanti gli obiettivi sulla lista della dirigenza del Pisa, che nell’ultima settimana ha continuato a lavorare, seppur rallentando i giri del motore dopo i due acquisti ravvicinati (Leone e Marras). Per un Durosinmi che va, c’è un attaccante che deve arrivare. Abiuso il sogno (in foto). La Carrarese valuta il giocatore cinque milioni di euro. Rimanendo a Carrara, Zanon è un altro profilo molto gradito. Il giocatore avrebbe manifestato il proprio benestare al trasferimento. Su di lui c’è anche il Cagliari, che prima è chiamato a risolvere il nodo Gabriele Zappa. Sembra ormai sfumato D’Uffizi, blindato dall’Ascoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Abiuso il sogno per l’attacco. Piacciono Compagnon e Ferrah

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