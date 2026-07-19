Durante l’amichevole contro il Pavia, saranno in campo per la prima volta i due nuovi acquisti di questa sessione estiva, Tommaso Marras e Giuseppe Leone. Nel frattempo, si segnala l’interesse per un giocatore chiamato Compagnon, mentre il tecnico della squadra ha dichiarato che la sfida più imminente sarà contro il Cagliari. La partita rappresenta un primo banco di prova per i nuovi calciatori e il futuro della squadra.

di Lorenzo Vero Nell’amichevole in programma contro il Pavia avremo modo di vedere all’opera per la prima volta i due primi colpi di mercato di questa sessione estiva, quali Tommaso Marras e Giuseppe Leone. Nel frattempo, la dirigenza è al lavoro per portare alla corte di Paolo Bianco ulteriori rinforzi. Nelle ultime ore un altro Bianco, Alessandro, è stato accostato nelle ultime ore ai colori nerazzurri. Il centrocampista classe 2002 di proprietà della Fiorentina e di rientro dopo il prestito al PAOK in Grecia, però, pare diretto verso un’altra piazza di Serie B, Modena allenato da Galloppa per un’operazione da circa un milione di euro. Sul taccuino di Leonardo Gabbanini e Giovanni Corrado sarebbe finito Mattia Compagnon. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Cagliari.

© Lanazione.it - Attacco, piace Compagnon. Per Zanon è sfida con il Cagliari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: LIVE Mercato, pressing Lazio su Dominguez. Il Cagliari punta Zanon

Carrarese Richieste pressanti per Zanon. Il Cagliari fa sul serio e non molla la presaIl Cagliari ha presentato una richiesta formale per il trasferimento di Zanon alla Carrarese, che si avvicina al ritiro di Bolzano previsto tra un...