La squadra sta allenandosi sotto la pioggia a Morgex mentre la dirigenza cerca di rafforzare il reparto offensivo. Tra i nomi sul tavolo, spicca quello di Ferrah del Lille, molto seguito, e di Abiuso, che piace molto. Dalla Francia arrivano voci su un possibile interesse per un giocatore chiamato Gabbanini, mentre anche Corrado sarebbe finito nel mirino. La società lavora per portare nuovi acquisti prima della fine del mercato.

Mentre la squadra è al lavoro sotto il diluvio di Morgex, la dirigenza continua a lavorare per consegnare nuovi rinforzi a Paolo Bianco. Dalla Francia giungono le indiscrezioni su un nuovo nome sul quale potrebbero aver messo gli occhi Leonardo Gabbanini e Giovanni Corrado. Stiamo parlando di Ichem Ferrah (in foto). Classe 2005, l’esterno offensivo franco-algerino è di proprietà del Lille. Nell’ultima stagione, trascorsa in prestito al Cambuur in Olanda, ha segnato dodici gol e servito sei assist in trentacinque partite, contribuendo alla promozione della squadra in Eredivisie. Oltre al club nerazzurro, però, c’è l’interesse anche della Cremonese, dell’Utrecht e dello Schalke 04, tra le altre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Occhi puntati su Ferrah del Lille. In attacco piace molto Abiuso

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