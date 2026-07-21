ABF investe sulle competenze | oltre venti corsi di aggiornamento per il personale

Da bergamonews.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Azienda Bergamasca Formazione ha organizzato oltre venti corsi di aggiornamento per il proprio personale durante il mese di luglio. L’obiettivo è stato potenziare le competenze dei dipendenti attraverso programmi di formazione specifici. L’attività si è concentrata su diverse aree professionali, coinvolgendo un numero significativo di partecipanti. La scelta di investire in formazione mira a migliorare le capacità operative e a favorire lo sviluppo delle risorse umane interne.

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Per Azienda Bergamasca Formazione il mese di luglio è stato un periodo dedicato all’ aggiornamento e alla crescita professionale d el proprio personale. Nelle otto sedi ABF si è svolto un piano di formazione estiva, che ha coinvolto docenti e collaboratori in oltre venti corsi per offrire nuovi strumenti utili per il lavoro quotidiano. Il programma è nato dall’ ascolto delle necessità espresse da chi opera ogni giorno nelle aule e nei laboratori. Per questo è stata costruita un’offerta ampia che tocca sia gli aspetti più innovativi della didattica sia quelli legati al benessere, alla sicurezza e all’aggiornamento professionale. Competenze digitali e nuove tecnologie. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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