Bobbio investe sulle competenze | conclusi i corsi tra digitale turismo e prodotti locali

A Bobbio si sono appena conclusi i corsi di formazione dedicati a temi come digitale, turismo e prodotti locali. L'iniziativa ha coinvolto partecipanti provenienti dalla zona e si è focalizzata sull’acquisizione di nuove competenze pratiche. L’obiettivo era promuovere lo sviluppo delle capacità professionali e favorire la valorizzazione del territorio attraverso percorsi di formazione mirati. La fine delle attività segna la conclusione di un percorso formativo che ha visto la partecipazione di diversi soggetti locali.