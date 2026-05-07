Bobbio investe sulle competenze | conclusi i corsi tra digitale turismo e prodotti locali
A Bobbio si sono appena conclusi i corsi di formazione dedicati a temi come digitale, turismo e prodotti locali. L'iniziativa ha coinvolto partecipanti provenienti dalla zona e si è focalizzata sull’acquisizione di nuove competenze pratiche. L’obiettivo era promuovere lo sviluppo delle capacità professionali e favorire la valorizzazione del territorio attraverso percorsi di formazione mirati. La fine delle attività segna la conclusione di un percorso formativo che ha visto la partecipazione di diversi soggetti locali.
Si è conclusa a Bobbio un’esperienza formativa che ha saputo coniugare innovazione, valorizzazione del territorio e crescita delle competenze locali. Un percorso pensato per rispondere in modo concreto ai bisogni di operatori economici, imprese e realtà associative, offrendo strumenti utili per.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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