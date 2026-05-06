Confartigianato Corsi di aggiornamento per responsabile della panificazione

È ancora possibile iscriversi a un corso di aggiornamento obbligatorio dedicato ai responsabili tecnici della panificazione, promosso da Confartigianato. Alcuni posti rimangono disponibili e l’iniziativa si rivolge a chi lavora nel settore. Il corso è pensato per fornire le competenze necessarie per mantenere le certificazioni richieste dalla normativa vigente. La partecipazione è aperta fino a esaurimento dei posti disponibili.

Sono ancora disponibili alcuni posti per il corso di aggiornamento obbligatorio per ’ Responsabile tecnico Panificazione ’, promosso da Confartigianato. L’iniziativa è rivolta ai professionisti del settore che devono adempiere agli obblighi previsti dalla normativa che impone un aggiornamento quinquennale. Il percorso formativo, della durata complessiva di 20 ore, si svolgerà interamente online tramite piattaforma Zoom. L’obiettivo è quello di fornire un aggiornamento sui temi legati alla gestione dell’impresa di panificazione, con particolare attenzione agli aspetti normativi, alla qualità e alla sicurezza alimentare. Il programma del corso affronta diversi contenuti: dalle più recenti normative igienico-sanitarie, alla sicurezza sul lavoro, passando per l’etichettatura dei prodotti da forno.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Confartigianato. Corsi di aggiornamento per responsabile della panificazione Notizie correlate Confartigianato Sicilia lancia i corsi per formare nuovi gestori dei trasportiNuove opportunità di formazione e lavoro nel settore dell’autotrasporto in Sicilia. Intelligenza artificiale responsabile: l'Università lancia tre nuovi corsi online gratuitiPisa, 5 maggio 2026 – Comprendere l'intelligenza artificiale non è più una competenza riservata a chi lavora nel settore tecnologico: è una skill... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Confartigianato. Corsi di aggiornamento per responsabile della panificazione; Confartigianato Imprese Crema: corsi sicurezza e formazione, il calendario di maggio e giugno; Posti ancora disponibili per il corso da Responsabile Tecnico Panificazione di Confartigianato; Ultimi posti disponibili al corso di aggiornamento HACCP in Confartigianato. Nuovo obbligo per le imprese alimentari: corsi per l’aggiornamentoÈ partita la corsa contro il tempo per centinaia di imprese del settore alimentare a cui l’aggiornamento introdotto dalla ... msn.com Buon pomeriggio. Lavoro nel settore privato e ho deciso di intraprendere lo studio per i concorsi pubblici, ho una laurea magistrale in giurisprudenza .Sono interssata a prepararmi per i futuri concorsi sia per enti locali che non ( in particolare mi interessano Ag - facebook.com facebook