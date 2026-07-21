Il 4 luglio scorso, nel comune di Abetone - Cutigliano, il cielo sereno ha permesso di ammirare un ampio panorama, includendo l’arcipelago toscano e le Alpi. Dal Monte Gomito, una terrazza panoramica, si è potuto osservare chiaramente il paesaggio circostante. La giornata di sole ha attirato visitatori in questa zona, nota per il suo fascino vintage e la possibilità di godere del fresco estivo.

Abetone (Pistoia), 21 luglio 2026 – Se c’è il sole e si aguzza la vista, da qua si vedono anche l’arcipelago toscano e le Alpi. E il 4 luglio scorso bel tempo e affaccio da questa terrazza panoramica che è il Monte Gomito, gruppo roccioso nel comune di Abetone - Cutigliano, lo si godeva davvero. C’è chi, ci raccontano, in quello spettacolo di cornice, quel giorno lì, col termometro a segnare venti gradi, si è pure promesso amore per sempre. Accade anche questo sulla montagna pistoiese, punta dell’iceberg di un fenomeno assai più ampio di questo: sulla montagna pistoiese ci si sposa, si fa vacanza, si affitta casa, la si compra o persino ci si sposta la residenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Abetone, fascino vintage alla ricerca del fresco: il ritorno della villeggiatura

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