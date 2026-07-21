A Lecco sarà attivato un nuovo sistema di videosorveglianza mobile con intelligenza artificiale per individuare chi abbandona rifiuti o li smaltisce in modo scorretto. I dispositivi sono ricollocabili e permetteranno di catturare immagini di incivili che si disfano di rifiuti in modo illegale. La tecnologia mira a identificare e fermare chi compie questo tipo di abbandono. Nessuna informazione su eventuali sanzioni o altri dettagli.

Lecco – L’intelligenza artificiale può aiutare a stanare gli incivili del rifiut i. A Lecco verrà attivato un nuovo servizio di videosorveglianza mobile con intelligenza artificiale, che prevede l’impiego di dispositivi ricollocabili, per immortalare chi abbandona i rifiuti o li differenzia e li conferisce in maniera errata. Se ne occuperanno gli specialisti dell’Alma Sicurezza, Srl di esperti di videosorveglianza, con cui è stato sottoscritto un contratto di un anno il 30 giugno appena trascorso. "Un passo avanti necessario”. “Un passo in avanti importante e necessario sul fronte della tutela del decoro urbano e del contrasto all’abbandono dei rifiuti – sottolineano i l sindaco di Lecco Filippo Boscagli e l’assessore all’Ambiente Simone Brigatti –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Abbandono di rifiuti in città, in campo l’Intelligenza artificiale: incivili presi con le mani nel sacco

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