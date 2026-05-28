Le telecamere filmano gli incivili 8 episodi di abbandono rifiuti in 4 giorni

Da agrigentonotizie.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In quattro giorni, sono stati registrati otto episodi di abbandono di rifiuti nella zona di contrada Muciare. La polizia locale di Sciacca ha installato telecamere E-Killer nella zona per monitorare e individuare chi lascia i rifiuti in modo illecito. Le immagini catturate serviranno a identificare i responsabili e a contrastare il fenomeno.

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La polizia locale di Sciacca ha piazzato le telecamere E-Killer in contrada Muciare per contrastare l'abbandono di rifiuti. L'operazione, condotta dalla sezione Controllo del territorio, ha permesso di documentare otto diversi episodi nell'arco di quattro giorni di registrazione.Le telecamere. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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