Abbandono rifiuti | numerosi gli incivili colti in flagrante dalle fototrappole

A Brindisi, l’installazione di telecamere di sorveglianza in diverse zone ha permesso di individuare numerosi individui che abbandonavano rifiuti in modo illecito. Le fototrappole hanno catturato immagini di persone che smaltivano materiali in modo non autorizzato, contribuendo a identificare alcuni responsabili. Gli impianti sono stati messi in funzione recentemente e hanno già mostrato i primi risultati concreti nel contrasto ai comportamenti illeciti.

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BRINDISI - Gli impianti di videosorveglianza fatti installare dall'Amministrazione Comunale in diversi punti di Brindisi hanno prodotto i primi effetti concreti. Grazie alle telecamere mobili, infatti, è stato possibile individuare chi si è reso responsabile degli abbandoni di rifiuti. Ciò ha.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Abbandono rifiuti, in un anno oltre mille "zozzoni" beccati dalle fototrappoleAbitudini incivili che il Comune combatte da anni insieme alla polizia municipale. Leggi anche: Telecamere e fototrappole contro l’abbandono di rifiuti Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Contrasto al fenomeno dell'abbandono incontrollato dei rifiuti; La lotta al bracconaggio e all’abbandono dei rifiuti; Abbandono di rifiuti a Spinetta Marengo: la Polizia Locale indenfica e denuncia il responsabile; Reggio, abbandono di rifiuti: verbali e denunce della Polizia Locale. Abbandono di rifiuti, non solo nelle campagne: Così aumentano i costi della TariA Bitonto un convegno sul tema. Le strategie dei Comuni di Bitonto, Ruvo, Terlizzi e Corato per contrastare il fenomeno ... rainews.it Abbandono rifiuti: mille euro di multa a due furbettiJesi (Ancona), 19 gennaio 2026 - Sanzioni per mille euro ciascuna sono state inflitte dalla Polizia locale a due persone che hanno abbandonato un’importante quantità di rifiuti accanto ai cassonetti. ilrestodelcarlino.it Telesveva. . Bitonto, la Sanb rilancia l'impegno contro l'abbandono rifiuti: successo per l'evento promosso con studenti, sindaci e la Vicepresidente Commissione Ambiente alla Camera, On. L'Abbate #puglia #bitonto #sanb #rifiuti #evento #scuola #sindaci #a - facebook.com facebook