AAA oasi felina cercasi Progetti fermi e polemiche sulla tutela del randagismo

Da lanazione.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un progetto per creare un’oasi felina è in fase di definizione, dopo che l’area proposta all’interno di un canile comprensoriale è stata giudicata inadeguata dalle associazioni di volontariato. Attualmente si sta lavorando per individuare nuovi siti idonei, seguendo un percorso specifico. La questione ha suscitato polemiche sulla gestione del randagismo e sulla tutela dei gatti abbandonati. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa.

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AAA oasi felina cercasi. "C’è un percorso per individuare alcuni siti idonei, poiché l’area inizialmente indicata dentro il canile comprensoriale è stata ritenuta inadeguata dalle associazioni di volontariato". Il riferimento è all’oasi felina che era stata realizzata nel 2020 al canile di Mezzavia a Lerchi grazie alla donazione di un cittadino, ma che non è idonea. Le associazioni del settore avevano proposto un’area comunale nel quartiere Madonna del Latte, vicino al torrente Scatorbia, ma anche questo progetto è risultato tecnicamente non attuabile. La proposta prevedeva infrastrutture, recinzioni e manufatti che si sono scontrati con un parziale vincolo di esondabilità e con il principio di reversibilità che deve caratterizzare le aree feline. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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